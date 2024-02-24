Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал очередные санкции Запада

Медведев предложил в ответ на санкции мстить Западу "везде, где только можно"

1:02 Your browser does not support the audio element. Политика

Зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале написал, что новые западные рестрикции, приуроченные к 24 февраля, вводятся уже не против властей РФ или бизнесменов, они приняты против всего российского народа. В качестве примера государственный деятель привёл запрет платёжной системы "Мир" и ограничения на работу организаций, осуществляющих строительство жилья в РФ.

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Он считает, что в ответ нужно создавать недружественным государствам проблемы в экономике, способствовать недовольству общественности неумной политикой западных властей, а также готовить и продвигать решения, которые будут не соответствовать интересам западного мира"

"А также вести на их территориях другую активность, о которой не говорят публично. На войне как на войне", — резюмировал политик.

Ко второй годовщине начала СВО Евросоюз и Минфин США огласили новые пакеты санкций, введённых против России. В ЕК заявили, что "санкции покажут свои эффекты со временем".