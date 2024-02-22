Олег Степанов: Странам Запада не удастся избежать ответственности за гибридный конфликт против России

Посол России в Канаде заявил, что Запад не сможет выйти сухим из воды, развязав гибридный конфликт

1:18 Your browser does not support the audio element. Политика

Странам Запада не удастся избежать ответственности за гибридный конфликт против России, заявил посол России в Оттаве Олег Степанов. Он убежден, что спонсирование киевского режима не останется безнаказанным.

"Запад ошибается, если думает, что ему удастся, развязав гибридный конфликт с Россией, выйти сухим из воды. Вашингтону и НАТО не сойдут с рук годы спонсирования киевской машины для убийств. Они ответят за все. И спрос определят люди, чьи земли выжигало "опосредованное участие" Запада. Определит жизнь. Определит история", — написал Степанов в статье на сайте ведомства.

Цель российской специальной военной операции — денацификация, демилитаризация и самоопределение народов, подчеркнул Степанов. Он также отметил, что киевский режим будет наказан "за каждую смерть — русского солдата, мирного жителя, женщины, невинного ребенка". Все военные преступления, совершенные неонацистами за более чем десятилетие, зафиксированы и задокументированы.

Степанов подчеркнул, что в Канаде и на Западе есть недостаток информации о реальной ситуации. Никто не знает, что происходит на освобожденных Россией территориях, насколько стремительно они развиваются.