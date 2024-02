Такер Карлсон: Борис Джонсон за миллион долларов согласился дать интервью по Украине

Американский журналист Такер Карлсон рассказал, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон запросил у него 1 миллион долларов за согласие на интервью по украинскому конфликту.

