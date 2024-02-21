Американский журналист Такер Карлсон рассказал, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон запросил у него 1 миллион долларов за согласие на интервью по украинскому конфликту.
Журналист рассказал, что обратился с просьбой к Джонсону после того, как отставной политик назвал его "инструментом Кремля" за публикацию интервью президента России Владимира Путина. Такер заявил, что Джонсон сначала отказался, но затем передал ему через своего помощника, что может согласиться за весьма высокое вознаграждение.
"В конце концов один из его советников вернулся ко мне и сказал: "Он переговорит с вами, но это будет стоить миллион долларов. Он хочет миллион в долларах США, золоте или биткоинах". Это случилось буквально вчера, два дня назад", — сказал Карлсон в интервью The Blaze.
Журналист отметил, что брал интервью у Владимира Путина -справедливости ради — Путин не просил миллион долларов. Он считает, что Борис Джонсон весьма скользкий и отвратительный политик.
Карлсон считает Джонсона как одним из тех, кто в сговоре с правительством США сорвал мирный договор между Россией и Украиной, тем самым отвечает за гибель сотен тысяч человек.
Карлсон также высказался о дополнительной помощи Украине в размере 60 миллиардов долларов, которую сейчас обсуждают в Вашингтоне. Он отметил, что эта сумма не поможет победить Россию, а просто станут отмыванием денег для заинтересованных лиц.
Летом 2024 года Россия столкнется с "жарой тысячелетия" - это последствия Эль-Ниньо. Неистовая жара ударит по столице, мегаполисам, Кавказу и курортам юга РФ.