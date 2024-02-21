Такер Карлсон: Борис Джонсон за миллион долларов согласился дать интервью по Украине

Такер Карлсон сообщил, какую сумму запросил Борис Джонсон за интервью

1:30 Your browser does not support the audio element. Политика

Американский журналист Такер Карлсон рассказал, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон запросил у него 1 миллион долларов за согласие на интервью по украинскому конфликту.

Фото: openverse by UK Prime Minister is licensed under "Prime Minister Boris Johnson visits the North East" by UK Prime Minister is licensed under CC BY 2.0.

Журналист рассказал, что обратился с просьбой к Джонсону после того, как отставной политик назвал его "инструментом Кремля" за публикацию интервью президента России Владимира Путина. Такер заявил, что Джонсон сначала отказался, но затем передал ему через своего помощника, что может согласиться за весьма высокое вознаграждение.

"В конце концов один из его советников вернулся ко мне и сказал: "Он переговорит с вами, но это будет стоить миллион долларов. Он хочет миллион в долларах США, золоте или биткоинах". Это случилось буквально вчера, два дня назад", — сказал Карлсон в интервью The Blaze.

Журналист отметил, что брал интервью у Владимира Путина -справедливости ради — Путин не просил миллион долларов. Он считает, что Борис Джонсон весьма скользкий и отвратительный политик.

Карлсон считает Джонсона как одним из тех, кто в сговоре с правительством США сорвал мирный договор между Россией и Украиной, тем самым отвечает за гибель сотен тысяч человек.

Карлсон также высказался о дополнительной помощи Украине в размере 60 миллиардов долларов, которую сейчас обсуждают в Вашингтоне. Он отметил, что эта сумма не поможет победить Россию, а просто станут отмыванием денег для заинтересованных лиц.