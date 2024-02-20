Кирби сообщил, что одним из самых мощных действий, которые США могут предпринять, является принятие конгрессом законопроекта о помощи Украине

Согласно заявлению координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, США объявят 23 февраля о введении новых антироссийских санкций в связи со смертью Алексея Навального*.
Целью новых санкций, по словам чиновника, является привлечение России к ответственности за произошедшее с Алексеем Навальным. Однако не было предоставлено конкретной информации о содержании планируемого пакета санкций.
"По указанию президента Джо Байдена в пятницу на этой неделе мы объявим о введении крупного пакета санкций, чтобы призвать Россию к ответу за то, что случилось с Навальным.", — сказал Кирби.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель также выступил с требованием о проведении международного расследования обстоятельств гибели Навального.
* включен в список террористов и экстремистов; учреждённый им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов.
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