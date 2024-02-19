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Борисов Борис, бывший замминистра иностранных дел ДНР назвал возможные варианты завершения СВО весной 2024

Политолог Борисов назвал реальным сценарий завершения СВО к концу весны 2024 года

0:58
Политика

Политолог Борисов Борис поделился двумя вариантами завершения российско-украинского конфликта до конца весны этого года.

Политолог Борисов назвал реальным сценарий завершения СВО к концу весны 2024 года
Фото: z.mil.ru by Unknown author is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Это реальный сценарий, если оставить войну на потом, снова дать Украине укрепиться и оставить войну для тех, кто будет вынужден в какой-то момент ее продолжить,- заявил Борисов.

Также он вспомнил свои слова 2014 года, когда он заявлял, что у РФ есть вариант закончить конфликт мирным путем.

Еще один вариант - вариант без войны. Это пойти на условия Запада — на капитуляцию. Других вариантов нет. То же самое я писал в 2014 году и неоднократно.

На фронте же ситуация продолжает накаляться. 17 февраля поступили сообщения о полном освобождении Авдеевки ВС РФ. Уже сегодня стало известно, о том что российская армия продолжает наступление на позиции боевиков ВСУ и полностью контролирует ход СВО.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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