Политолог Борисов Борис поделился двумя вариантами завершения российско-украинского конфликта до конца весны этого года.
Это реальный сценарий, если оставить войну на потом, снова дать Украине укрепиться и оставить войну для тех, кто будет вынужден в какой-то момент ее продолжить,- заявил Борисов.
Также он вспомнил свои слова 2014 года, когда он заявлял, что у РФ есть вариант закончить конфликт мирным путем.
Еще один вариант - вариант без войны. Это пойти на условия Запада — на капитуляцию. Других вариантов нет. То же самое я писал в 2014 году и неоднократно.
На фронте же ситуация продолжает накаляться. 17 февраля поступили сообщения о полном освобождении Авдеевки ВС РФ. Уже сегодня стало известно, о том что российская армия продолжает наступление на позиции боевиков ВСУ и полностью контролирует ход СВО.
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