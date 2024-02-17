Американцы резко поменяли отношение к украинскому конфликту

Специалистами из Института Квинси совместно с консалтинговой фирмой Harris Poll было проведено исследование, показавшее, что примерно 70% американцев желают, чтобы Белый дом настаивал на скорейшем начале переговоров между Киевом и Москвой, передаёт РИА Новости.
Только 11% респондентов уверены, что Вооружённым силам Украины стоит продолжать сражаться. При этом 46% опрошенных предположили, что конфликт затянется как минимум до 2025 года. Лишь 16% американцев считают, что противостояние закончится в этом году. Опрос проводился с 8 по 12 февраля 2024 года среди 2 090 взрослых граждан Соединённых Штатов.
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