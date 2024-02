Американцы резко поменяли отношение к украинскому конфликту

Специалистами из Института Квинси совместно с консалтинговой фирмой Harris Poll было проведено исследование, показавшее, что примерно 70% американцев желают, чтобы Белый дом настаивал на скорейшем начале переговоров между Киевом и Москвой, передаёт РИА Новости.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International