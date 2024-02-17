Американцы резко поменяли отношение к украинскому конфликту

Институт Квинси: граждане США хотят, чтобы Украина пошла на переговоры с Россией

0:45 Your browser does not support the audio element. Политика

Специалистами из Института Квинси совместно с консалтинговой фирмой Harris Poll было проведено исследование, показавшее, что примерно 70% американцев желают, чтобы Белый дом настаивал на скорейшем начале переговоров между Киевом и Москвой, передаёт РИА Новости.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Только 11% респондентов уверены, что Вооружённым силам Украины стоит продолжать сражаться. При этом 46% опрошенных предположили, что конфликт затянется как минимум до 2025 года. Лишь 16% американцев считают, что противостояние закончится в этом году. Опрос проводился с 8 по 12 февраля 2024 года среди 2 090 взрослых граждан Соединённых Штатов.