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Песков прокомментировал сообщения о закрытом брифинге в США по таинственной угрозе из космоса

Дмитрий Песков: Белый дом прибегает к уловкам, чтобы сподвигнуть Конгресс на выделение денег Киеву

1:31
Политика

Кремль прокомментировал сообщения о закрытом брифинге в США. По словам Дмитрия Пескова, Белый дом просто пытается убедить Конгресс принять законопроект о выделении средств Украине. Пресс-секретарь президента также опроверг слухи о планах России разместить ядерное оружие в космосе, назвав это очередной уловкой Белого дома. 

Дмитрий Песков: Белый дом прибегает к уловкам, чтобы сподвигнуть Конгресс на выделение денег Киеву
Фото: CreativeCommons by Пресс-служба Президента России is licensed under CC BY 4.0

Дело в том, что в США всплыла загадочная "угроза нацбезопасности", которую активно обсуждают местные СМИ. Сообщается, что это может быть связано с космосом. На этом фоне советник Байдена по национальной безопасности Салливан собирается лично провести брифинг для лидеров конгресса США по пресловутой "угрозе национальной безопасности", но отказывается раскрыть подробности. 

Разговоры о "серьезной проблеме" и предупреждения о "зловещих последствиях" для США и их союзников взбудоражили американскую общественность. Washington Post пишет, что некоторые чиновники были встревожены возможными последствиями развертывания Россией "системы вооружений", способной изменить геостратегическую ситуацию. Речь идет о якобы подтвержденных планах Москвы разместить в космосе ядерное оружие для борьбы со спутниками.

Однако, по мнению Wall Street Journal, проблема не является настолько неотложной, чтобы тревожить американцев или союзников. New York Times в свою очередь также считает, что данный вид российских вооружений все еще на стадии разработки и не развернут на орбите, поэтому угрозы США и их союзникам нет.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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