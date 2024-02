Джо Байден через несколько минут выступит с неанонсированным обращением к нации — Белый дом

Your browser does not support the audio element.

Белый дом на фоне интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным анонсировал обращение Байдена к нации.

Фото: twitter.com by Office of President Joe Biden is licensed under Executive Office of the President of the United States