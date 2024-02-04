Осужденный за призывы к экстремизму Игорь Стрелков из колонии может отправить добровольцем на СВО

Адвокат Молохов: Стрелков может отправиться на фронт добровольцем

1:02 Your browser does not support the audio element. Политика

Адвокат экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) Александр Молохов заявил, что осуждённый может отправиться добровольцем в зону СВО из колонии, передают "Аргументы недели".

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"Всегда можно получить условно-досрочное освобождение, всегда есть возможность попроситься на фронт. Я думаю, что это всё обсуждаемо", — пояснил юрист.

Он добавил, что его подопечный давно изъявлял желание вернуться на фронт. Правозащитник также напомнил, что впереди апелляция, а затем кассация. К тому же существует вероятность условно-досрочного освобождения.

Политика задержали 21 июля 2023 года. Ему предъявили обвинение в публичных призывах к экстремистской деятельности. 25 января Мосгорсуд приговорил Игоря Ивановича к четырем годам колонии. Стрелков в прошлом был "министром обороны ДНР". Суд в Гааге заочно вынес ему обвинительный приговор по делу о сбитом малайзийском боинге в Донбассе.