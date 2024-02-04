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Осужденный за призывы к экстремизму Игорь Стрелков из колонии может отправить добровольцем на СВО

Адвокат Молохов: Стрелков может отправиться на фронт добровольцем

1:02
Политика

Адвокат экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) Александр Молохов заявил, что осуждённый может отправиться добровольцем в зону СВО из колонии, передают "Аргументы недели".

Адвокат Молохов: Стрелков может отправиться на фронт добровольцем
Фото: commons.wikimedia.org by Dom kobb is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International

"Всегда можно получить условно-досрочное освобождение, всегда есть возможность попроситься на фронт. Я думаю, что это всё обсуждаемо", — пояснил юрист.

Он добавил, что его подопечный давно изъявлял желание вернуться на фронт. Правозащитник также напомнил, что впереди апелляция, а затем кассация. К тому же существует вероятность условно-досрочного освобождения.

Политика задержали 21 июля 2023 года. Ему предъявили обвинение в публичных призывах к экстремистской деятельности. 25 января Мосгорсуд приговорил Игоря Ивановича к четырем годам колонии. Стрелков в прошлом был "министром обороны ДНР". Суд в Гааге заочно вынес ему обвинительный приговор по делу о сбитом малайзийском боинге в Донбассе.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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