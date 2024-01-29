В Минэнерго считают вероятным дальнейшее ужесточение санкций против российского ТЭК

Шульгинов: санкции против российской энергетики могут быть ужесточены

0:54 Your browser does not support the audio element. Политика

Глава Министерства энергетики РФ Николай Шульгинов считает, что в дальнейшем экономические санкции Запада в отношении РФ могут быть ужесточены. В том числе, это касается отрасли российского топливно-энергетического комплекса (ТЭК).

Фото: Wikimedia by Евгений Катышев

Однако, как указал Шульгинов в беседе с ТАСС, отрасль готова к предстоящим возможным вызовам.

"Вызовы те же самые, можно их обобщить: нерыночная конкуренция, технические ограничения, санкционные, финансовые, логистические, ограничения в части поставок оборудования, которое еще не локализовано в России", — указал министр в ходе Международной выставки-форума "Россия".

Шульгинов обратил внимание, что представителям ведомства известно о подготовке других пакетов санкций. Так что главная задача министерства в этом деле — "не сдаваться и побеждать", а также обеспечивать устойчивую бесперебойную работу ТЭК страны.