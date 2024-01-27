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Ван И призвал США поддержать мирное воссоединение Китая с Тайванем

Ван И: ситуация с Тайванем стала главным вызовом для отношений Китая и США

1:55
Политика

Глава МИД КНР Ван И во время встречи с советником по нацбезопасности президента США Джейком Салливаном призвал Белый дом поддержать мирное воссоединение Китая, передаёт ТАСС.

Ван И: ситуация с Тайванем стала главным вызовом для отношений Китая и США
Фото: CENTRE FOR STRATEGIC PLANNING

"Так называемая проблема независимости Тайваня — самая большая угроза для мира и стабильности в Тайваньском проливе. Это также самый большой вызов для китайско-американских отношений", — отметил Ван И.

Он подчеркнул, что тайваньский вопрос является внутренним делом Китая. Региональные выборы на острове не могут повлиять на принадлежности острова к КНР. Соединённые Штаты должны придерживаться принципа "единого Китая" и двустороннего коммюнике. Также, по словам дипломата, Вашингтону следует выполнять обещание не оказывать поддержки сепаратистским настроениям на острове. Глава МИД Китая отметил, что КНР и США должны разграничивать проблемы экономики и безопасности.

В целом, отношения Китая и США сталкиваются с рядом проблем. Страны ведут долгое время торговую войну, в результате которой оба государства вводили тарифы и другие ограничения на ввоз товаров. Это создало значительное напряжение в отношениях Пекина и Вашингтона и негативно отразилось на экономиках обеих сторон. Китай и США взаимно обвиняют друг друга в кибершпионаже и кибератаках на важные системы. Оба государства считают кибербезопасность одним из важных приоритетов, и это создает напряжение в отношениях. Китай стремится расширить свое влияние в различных регионах мира, что вызывает беспокойство в США, которые традиционно считали себя главной мировой державой. Китай активно инвестирует в развивающиеся страны, создает экономические и политические партнерства, что вызывает опасения в США относительно собственной роли в мире. Решение этих проблем может требовать диалога и взаимопонимания между двумя странами.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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