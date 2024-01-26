В ООН заявили, что четверть населения Украины была вынуждена уехать из-за боевых действий

Около 10 млн жителей Украины стали беженцами

1:28 Your browser does not support the audio element. Политика

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди проинформировал, что больше 10 миллионов украинцев, или почти 25% населения, за минувшие два года переехали в пределах Незалежной или уехали за ее границы из-за военного конфликта, передаёт ТАСС.

Фото: graty.me

"Мы не наблюдаем признаков того, чтобы украинцы массово возвращались в места своего прежнего проживания. Они переживают, что на фоне продолжающейся сложной ситуации сделать это будет трудно", — добавил он.

Чиновник призвал помочь беженцам "восстановить свою жизнь", отремонтировать дома и найти работу. Он уточнил, что за границу сбежали около 6,3 миллиона человек, в другие украинские регионы уехали еще 3,7 миллиона. По его информации, 47% украинских беженцев это женщины, а еще 33% — дети.

Беженцы из Украины ищут убежище в различных странах, включая соседние Польшу, Румынию, Венгрию и Беларусь, а также в странах Европейского союза, в том числе Германии, Швеции и Франции. Однако, несмотря на то, что некоторые из них получают статус беженцев и международную защиту, многие также сталкиваются с трудностями и препятствиями. Проблемы, с которыми приходится справляться украинским беженцам, включают сложности в получении статуса беженца, нестабильное финансовое положение, доступ к медицинской помощи и образованию, а также социальное включение.