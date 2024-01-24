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Трамп победил на первых американских праймериз в штате Нью-Гемпшир

Трамп заявил, что гордится своей победой на первых в США праймериз

1:17
Политика

Стало известно, что на первичных выборах своей партии в Нью-Гемпшире экс-президент США Дональд Трамп набрал больше 55% голосов — такой результат был озвучен по результатам подсчета 79% бюллетеней, передаёт Telegram-канал Zvezdanews.

Трамп заявил, что гордится своей победой на первых в США праймериз
Фото: commons.wikimedia.org by Michael Vadon is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Его главный конкурент — экс-постпред США в ООН Никки Хейли вынуждена была признать поражение. Но отметила, что из гонки не выходит, и пообещала устроить сопернику трудности на следующих праймериз в штате Южная Каролина.

Сам политик заявил, что результатом голосования гордится. И призвал сторонников готовиться к "следующему бою", имея в виду противостояние с Джо Байденом. Судя по всему, кандидат не сомневается, что одержит победу на всех праймериз и будет представлять Республиканскую партию на главных выборах в Соединённых Штатах.

Кандидат на должность главы Белого дома уже побеждал на праймериз в этом штате. Первый раз — в 2016 году, когда баллотировался на пост президента страны, а второй — в 2020 году в рамках своей предвыборной кампании.

Дональд Трамп построил успешную бизнес-империю, стал президентом США. У него множество поклонников и ненавистников. Можно сказать одно, равнодушными он никого не оставляет.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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