Маск заявил, что власти США потворствуют нелегальной миграции

Американский бизнесмен Илон Маск обвинил Белый дом в содействии нелегальной миграции

1:32 Your browser does not support the audio element. Политика

В своей социальной сети американский миллиардер Илон Маск выразил уверенность, что администрация Байдена потворствует нелегальной миграции.

Фото: flickr.com by Daniel Oberhaus is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Он подчеркнул, что у предшественников нынешнего президента дела с этим обстояли гораздо лучше. При Байдене же в страну сумели попасть почти 4 миллиона иностранцев.

"На данный момент нет никаких сомнений в том, что нынешняя администрация активно содействует нелегальной иммиграции. Цифры говорят сами за себя", — написал основатель SpaceX.

Он добавил, что власти США скоро могут использовать дома американцев для размещения нелегальных мигрантов.

До этого спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон назвал ситуацию на юге страны катастрофой, отметив огромное количество нелегалов, въезжающих в США. Он призвал закрыть границу, но президент США не собирается принимать такое решение. Республиканцы в Конгрессе говорят о связи проблемы с нелегальной иммиграцией с предоставлением дополнительных средств Киеву.

Жители США все больше недовольны нелегальными мигрантами, которые часто работают на низкооплачиваемых и неквалифицированных должностях, что создаёт давление на рынок труда, особенно на те отрасли, где найти работу сложно. Это может привести к ухудшению условий жизни для некоторых американцев и других законных мигрантов. Нелегалы могут стать объектом эксплуатации и насилия, так как они, часто из-за своего статуса, не имеют доступа к защите и правам, которые предоставляются законным мигрантам.