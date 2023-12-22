В Совфеде одобрили закон о наказании за дискредитацию добровольцев Росгвардии

1:02 Your browser does not support the audio element. Политика

Совет Федерации в ходе пленарного заседания одобрил закон об уголовной ответственности за дискредитацию добровольческих формирований Росгвардии. Отмечается, что уголовная ответственность будет предусмотрена по статье 207.3 УК РФ. Максимальное наказание для нарушителей составит до 15 лет лишения свободы.

Фото: vk.com/ Росгвардия

Кроме того, вводится наказание за публичное распространение ложной информации о формированиях Росгвардии.

Документ об этом внесён на рассмотрение Госдумы группой парламентариев в пакете инициатив. Уточняется, что, кроме статьи 207.3 УК РФ, наказание также будет предусмотрено по статье 284.3 УК РФ — до семи лет лишения свободы, и по статье 284.3 УК РФ — до пяти лет лишения свободы.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования.