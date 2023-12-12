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Эксперт Марчуков: трибунал маловероятен — Зеленского и его соратников постигнет скоропостижная смерть

2:52
Политика

Западные политики не допустят, чтобы Россия провела военный трибунал за все преступления киевского режима над президентом Украины Владимиром Зеленским и его соратниками, однако можно предположить, что лидера Незалежной партнёры устранят "по-своему", пояснил в беседе с Pravda.Ru кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института российской истории РАН Андрей Марчуков.

Эксперт Марчуков: трибунал маловероятен — Зеленского и его соратников постигнет скоропостижная смерть
Фото: "Ukraine's President Volodymyr Zelensky visits positions of armed forces near the frontline with Russian-backed separatists in Donbass region, Ukraine, on April 9, 2021." by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщил, что по поводу трибунала над лидерами Украины идут активные дискуссии, и необходимо разработать чёткий механизм наказания для действующих политических и военных лидеров Незалежной.

По словам Марчукова, вероятность, что Зеленского и его помощников предадут трибуналу крайне мала. При действующих отношениях России и Запада ясно, что недружественные Москве страны не допустят суда над своими сателлитами.

"Создание международного трибунала крайне маловероятно. Россия будет настаивать на наказании членов
украинского руководства. США и страны Евросоюза, даже если предположить, что будет какая-то встреча по этому вопросу, будут выступать резко против и не допустят этого", — пояснил эксперт в беседе.

Методы "дикого" Запада

Впрочем, по словам эксперта, после того, как киевская власть наскучит партнёрам, Запад может взять ситуацию под контроль и решить "проблему" по-своему. В первую очередь, вероятно, в Незалежной сменят власть. А "старые" чиновники переберутся в "демократичные" США и Европу.

"Нынешние руководители окажутся в странах Запада эмигрантами, кого-то постигнет скоропостижная
смерть через некоторое время по невыясненным обстоятельствам. Здесь будут западные
страны убирать самых одиозных и опасных для себя личностей", — считает эксперт.

По мнению Марчукова, вряд ли Запад оставит в живых и самого Зеленского.

"В качестве предположения где-нибудь через год после отставки Зеленского или кого-то ещё
могут найти на своей зарубежной вилле в бассейне, содержание наркотических веществ в
крови будет превышать смертельную норму", — предположил историк.

А судьи кто?

Что же касается трибунала по всем законам и "канонам", России стоит признать, что даже те, кого Москва считает партнёром, вряд ли всецело поддержат Кремль. Вероятно, что дружественные страны российской стороны займут нейтральную сторону.

"К сожалению, настоящих союзников у России, которые бы поставили своей целью наказать киевский режим, у нас нет, поэтому опираться приходиться и ориентироваться, прежде всего, на собственные силы", — резюмировал эксперт.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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