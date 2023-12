Your browser does not support the audio element.

Западные политики не допустят, чтобы Россия провела военный трибунал за все преступления киевского режима над президентом Украины Владимиром Зеленским и его соратниками, однако можно предположить, что лидера Незалежной партнёры устранят "по-своему", пояснил в беседе с Pravda.Ru кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института российской истории РАН Андрей Марчуков.

Фото: "Ukraine's President Volodymyr Zelensky visits positions of armed forces near the frontline with Russian-backed separatists in Donbass region, Ukraine, on April 9, 2021." by manhhai is licensed under CC BY 2.0.