Государственная Дума досрочно прекратила депутатские полномочия Владимира Блоцкого

Госдума приняла проект постановления о прекращении с 4 декабря полномочий Владимира Блоцкого (КПРФ) в виду его письменного заявления о сложении депутатских полномочий.

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Новость о том, что Блоцкий покинет Думу, появилась на прошлой неделе. Тогда первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин рассказал журналистам, что решение Владимира Блоцкого согласовано с Центральным комитетом партии. Также Афонин отметил, что теперь Блоцкий сосредоточится на вопросах развития сельского хозяйства.

46-летний Владимир Блоцкий избирался в Думу по федеральному списку КПРФ. Он занимал должность заместителя председателя думского комитета по аграрным вопросам. Согласно опубликованным декларациям за 2021 год, Блоцкий являлся самым богатым депутатом с задекларированным доходом в 3,5 млрд рублей.

О причинах, побудивших депутата сложить полномочия, не сообщается.