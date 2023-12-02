Зампред комитета Госдумы по обороне Швыткин: тайные переговоры с Украиной — абсурд

1:22 Your browser does not support the audio element. Политика

В настоящее время не ведется и не может вестись никаких тайных переговоров между Россией и Украиной. Все действия Москвы согласовываются между Верховным главнокомандующим Вооруженными силами России Владимиром Путиным и Министром обороны России Сергеем Шойгу.

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Такое заявление сделал заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в ответ на сообщение о тайных переговорах между Валерием Герасимовым и Валерием Залужным, которое передал американский журналист Сеймур Херш, ссылаясь на информацию от анонимных чиновников США, сообщает Lenta.ru.

"Я считаю подобного рода заявления абсурдными" — заявил Швыткин, подчеркнув, что основной задачей России в настоящее время является решение вопросов, связанных с проведением СВО.

При этом депутат отметил, что Россия готова к переговорам с Украиной, но предъявляет условие встречного движения со стороны украинских властей. Он выразил необходимость отмены указа президента Зеленского о запрете переговоров с Россией как первого шага для возможного переговорного процесса.

Ранее сообщалось, что политолог Марат Баширов заявил, что Хершу "скармливают" такие инсайды не случайно.