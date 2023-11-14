Пашинян: Армения не будет участвовать на заседании ОДКБ 23 в Минске

0:56 Your browser does not support the audio element. Политика

Кабинет министров Армении сообщил, что во время телефонного разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко премьер-министр Армении Никол Пашинян сделал заявление, что не приедет на заседание Организации Договора о коллективной безопасности в Минск, которое запланировано на ноябрь.

Фото: odkb-csto.org

Отмечается, что переговоры между лидерами двух государств прошли по инициативе белорусской стороны. Основной темой было проведение заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ 23.

"Пашинян проинформировал президента Белоруссии, что не сможет принять участие в заседании, и выразил надежду, что партнеры по ОДКБ поймут это решение", — сообщили в кабмине.

Ранее BRIEF, ссылаясь на Ouest France сообщило, что Франция отправила Армении бронемашины Bastion, которые должны были быть поставлены на Украину.

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