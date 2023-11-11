Представители правительства Украины высказали просьбу ускорить поставки вооружения из США

0:47 Your browser does not support the audio element. Политика

Киев вновь попросил США ускорить поставки оружия в страну. В процессе диалога со стороны Украины был озвучен такой аргумент, как "актуальная ситуация на фронте". Такую информацию обнародовали на сайте главы государства.

Фото: ФОТО: NATIONALINTEREST.ORG

— Ермак отметил необходимость своевременной поставки боеприпасов, — говорится в сообщении.

Постоянные жалобы на недостаточное вооружение и требования помощи со стороны Украины сочетаются с планами Киева создать собственное производство дронов, систем ПВО и дальнобойных ракет. На данный момент власти страны работают над тем, чтобы привлечь к этому компании Запада.

Ранее Емарк раскритиковал заявление Запада об усталости от постоянной помощи.

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Протесты в США против помощи Украине