Киев вновь попросил США ускорить поставки оружия в страну. В процессе диалога со стороны Украины был озвучен такой аргумент, как "актуальная ситуация на фронте". Такую информацию обнародовали на сайте главы государства.
— Ермак отметил необходимость своевременной поставки боеприпасов, — говорится в сообщении.
Постоянные жалобы на недостаточное вооружение и требования помощи со стороны Украины сочетаются с планами Киева создать собственное производство дронов, систем ПВО и дальнобойных ракет. На данный момент власти страны работают над тем, чтобы привлечь к этому компании Запада.
Ранее Емарк раскритиковал заявление Запада об усталости от постоянной помощи.
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