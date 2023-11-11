Переговоры между МВФ и Украиной достигли еще одного уровня договорённости

0:49 Your browser does not support the audio element. Политика

Международный валютный фонд почти договорился с Киевом о выделении транша. Размер суммы достигает 900 млн долларов. Однако соглашение пока находится лишь "на уровне персонала" и окончательно не утверждено.

Фото: flickr.com

В заявлении подчеркнули, что пока этого достаточно для второго пересмотра механизма расширенного финансирования. "Уровень персонала" же говорит о том, что обсуждение продолжится, но уже среди представителей руководства МВФ — в исполнительном совете.

В любом случае, отметили авторы заявления, даже такое предварительное соглашение открывает Киеву путь к получению еще одного транша.

Ранее сообщалось о том, что некоторые страны ЕС выступают против дополнительного финансирования Украины.

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