Певица Жасмин оказалась в санкционном списке Канады

0:32 Your browser does not support the audio element. Политика

Правительство Канады опубликовало список юридических и физических лиц из России, в отношении которых вводятся рестрикции.

Фото: Жасмин/ВКонтакте

В новом перечне значится имя Сары Шор, известной под псевдонимом Жасмин. К слову, супруг певицы Илан Шор — лидер молдавской оппозиционной партии "Шор", признанной в республике неконституционной.

Уточняется, что кабмин Канады включил в новый санкционный список девять физических и шесть юридических лиц из России.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.