Правительство Канады опубликовало список юридических и физических лиц из России, в отношении которых вводятся рестрикции.
В новом перечне значится имя Сары Шор, известной под псевдонимом Жасмин. К слову, супруг певицы Илан Шор — лидер молдавской оппозиционной партии "Шор", признанной в республике неконституционной.
Уточняется, что кабмин Канады включил в новый санкционный список девять физических и шесть юридических лиц из России.
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