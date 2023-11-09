Медведев: Украина посылает на фронт «черти кого»

0:35 Your browser does not support the audio element. Политика

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев во время встречи с военнослужащими на полигоне Алабино в Московской области сделал заявление, что Украина посылает на поле боя против России "черти кого".

"Наш противник сейчас посылает черти кого. Просто людей оторвали, автомат дали в руку — и вперед", — заявил сказал Медведев.

Также он подчеркнул, что последствия таких решений очевидны.

В настоящее время в СМИ появляется информация о том, что ВСУ призывает на фронт женщин и инвалидов.

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