Представитель Армении не приедет на встречу глав совбезов стран СНГ

1:43 Your browser does not support the audio element. Политика

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян не приедет на встречу с коллегами из стран СНГ.

Фото: minsvyaz.ru

В качестве источника информации указывается пресс-секретарь Совбеза Армении Татевик Петросян.

Встреча глав совбезов стран СНГ пройдёт в Москве завтра, 8 ноября. Отсутствие на ней представителя официального Еревана многие эксперты воспринимают, как продолжение напряжённости в отношениях между Россией и Арменией.

Недавно Никол Пашинян в интервью изданию The Wall Street Journal высказал сомнения по поводу эффективности работы российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе. По мнению премьер-министра Армении, Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Российская Федерация не выполняют свои союзнические обязательства в отношении его страны.

Эти слова на брифинге 26 октября прокомментировала официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. По её оценке, западные СМИ оказывают давление на представителей Еревана, задавая провокационные вопросы, приносящие ущерб отношениям России и Армении.

Также господин Пашинян не приехал на саммит глав СНГ, состоявшийся в Бишкеке 13 октября, а в начале месяца парламент Армении проголосовал за ратификацию Римского статута Международного уголовного суда (МУС) в Гааге. Тем самым Республика признала юрисдикцию МУС на своей территории. Ранее этот суд выдал ордер на арест Президента России и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.