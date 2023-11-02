Путин отменил информирование Совета Европы о введении военного положения в России

0:37 Your browser does not support the audio element. Политика

Чрезвычайное или военное положение может быть объявлено в России без оповещения или предупреждения Совета Европы. Соответствующие поправки в законе подписал президент Владимир Путин 2 ноября.

Фото: kremlin.ru

Инициатива связана с тем, что Россия вышла из Совета Европа в 2022 году.

Ранее соответствующая обязанность была закреплена в законах о военном и чрезвычайном положениях. При этом в них устанавливалась норма, дающая предписание сообщать о введении в стране указанных положений генерального секретаря ООН.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сделал заявление о том, что Совет Европы изжил себя, а договоры организации больше не распространяются на Россию.

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