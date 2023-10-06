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Западные СМИ активно цитируют заявления Путина на Валдайском форуме

1:39
Политика

Ведущие СМИ Запада активно цитируют заявления президента России Владимира Путина на Валдайском форуме.

Западные СМИ активно цитируют заявления Путина на Валдайском форуме
Фото: kremlin.ru

Сильное беспокойство там вызывает новость об испытании ядерной ракеты "Буревестник", и возможный отзыв ратификации Договора о запрещении ядерных испытаний.

"Попытки установить монополию обречены на провал", заявил Путин, который на протяжении многочасового выступления выглядел расслабленным, шутил и общался с аудиторией", — например, пишет The New York Times.

"Путин сообщил, что Россия испытала ядерное оружие нового поколения. Военные аналитики считают, что возобновление ядерных испытаний Россией будет иметь глубокую дестабилизацию для других стран", — цитирует Путина Reuters.

"Путин является стойким сторонником того, что он называет "многополярным мировым порядком", продвигая такие структуры, как группа БРИКС, в противовес США и Западу", — комментирует телеканал CNN.

"Путин отметил, что США подписали, но не ратифицировали Всеобъемлющий запрет ядерных испытаний 1996 года, а Россия подписала и ратифицировала его. Он заявил, что Москва может повести себя зеркально в отношениях с Вашингтоном", — пишет The Associates Press

"Путин заявил, что недавно были завершены испытания крылатой ракеты "Буревестник", но не назвал точной даты. Всего за несколько дней до его выступления появились сообщения о том, что Россия готовится испытать ядерное оружие в Арктике", — тоже делает акцент на ядерном оружии издание The Hill.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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