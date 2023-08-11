Сатановский рассказал о секретном оружии РФ для уничтожения США

1:15 Your browser does not support the audio element. Политика

РФ располагает системами, способными уничтожить американские города и "срикошетить" по их союзникам.

Фото: politobzor.net

Об этом сообщил политолог и эксперт Евгений Сатановский.

Заморозка участия Москвы в договоре СНВ-III стала ударом по Западу, но не демонстрирует возможности российского оружия.

"Ликвидация в какой-нибудь зоне Канады или США, полярной, продемонстрировала бы технические возможности. Как мы знаем, самое высокое в мире цунами было на Аляске — полукилометровая волна пошла в залив. Но то была природная катастрофа", — на YouTube-канале "Вальдман-LINE Alexander Waldman" сказал Сатановский.

По его словам, в арсенале РФ есть системы, способные провоцировать цунами высотой в сотни метров. Они смогут уничтожать крупнейшие мегаполисы США, а "эхо" отразится на союзниках-вассалах Вашингтона по ту сторону океана.

Москве нужно показать Белому дому, что им угрожает, подчеркнул Сатановский. При этом России как континентальной стране это не угрожает.

РФ обладает полным превосходством над американцами по возможностям: это признали все эксперты, подытожил аналитик.

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