Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о штрафах до 300 тысяч рублей за невыполнение предписаний или предупреждений законов об иноагентах, следует из документа на портале правовой информации.
Для граждан штраф составит от 30 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 70 до 100 тысяч рублей. Юридические лица будут штрафоваться на сумму от 200 до 300 тысяч рублей.
Также глава государства подписал закон о полномочиях Минюста РФ по контролю за иноагентами. Закон предусматривает запрет для иноагентов на получение государственной финансовой и имущественной поддержки, в том числе при осуществлении творческой деятельности.
Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров предложил расширить правила маркировок для иноагентов. Он считает, что следует добавить в них пункт о звуковых уведомлениях в видеоматериалах.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Одесса — знаковый город для русской культуры. Поэтому киевский режим придумал и осуществил план по разрушению Спасо-Преображенского собора.