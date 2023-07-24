Путин подписал закон о контроле за иноагентами: Штрафы до 300 тысяч рублей

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Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о штрафах до 300 тысяч рублей за невыполнение предписаний или предупреждений законов об иноагентах, следует из документа на портале правовой информации.

Фото: lenta.ru

Для граждан штраф составит от 30 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 70 до 100 тысяч рублей. Юридические лица будут штрафоваться на сумму от 200 до 300 тысяч рублей.

Также глава государства подписал закон о полномочиях Минюста РФ по контролю за иноагентами. Закон предусматривает запрет для иноагентов на получение государственной финансовой и имущественной поддержки, в том числе при осуществлении творческой деятельности.

Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров предложил расширить правила маркировок для иноагентов. Он считает, что следует добавить в них пункт о звуковых уведомлениях в видеоматериалах.

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