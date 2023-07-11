Россияне призвали бойкотировать курорты Турции из-за выдачи боевиков "Азова"* — "Плюнули в лицо"

0:59 Your browser does not support the audio element. Политика

"Совет отцов" Новосибирска призвал отказаться россиян от отдыха на курортах Турции из-за передачи Анкарой боевиков националистического батальона "Азов"* Украине.

Фото: freepik.com

Так, руководитель организации Сергей Майоров заявил, что Турция своими действиями "плюнула в лицо" России.

"Турция плюнула в лицо России, выдав Украине преступников "Азова"*. Предлагаю в ответ бойкотировать турецкие товары, отказаться от посещения курортов", — написал Майоров на своей странице в Сети.

Как подчеркнул глава новосибирского "Совета отцов", такие действия союзника России воспринимаются "по-особому" теми, кто находится в зоне проведения спецоперации. Комментаторы поддержали инициативу.

* - признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.

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