Песков назвал террористическими заявления замглавы ГУР Украины Скибицкого о Путине

1:15 Your browser does not support the audio element. Политика

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков счёл террористическими заявления замначальника Главного управления разведки (ГУР) Украины Вадима Скибицкого о том, что президент РФ Владимир Путин — это "цель номер один" для Киева.

Фото: РБК

Как пояснил государственный деятель, подобные высказывания доказывают, что Россия приняла верное решение начать спецоперацию на Украине.

"Террористический режим говорит о своих террористических заявлениях. Специальная военная операция более чем оправдана", — подчеркнул пресс-секретарь главы РФ в интервью корреспонденту Павлу Зарубину.

Журналист также поинтересовался у Пескова, планируется ли усилить охрану Путина. По словам официального представителя Кремля, сотрудники российских служб безопасности "знают свою работу" и эффективно её выполняют.

Ранее Скибицкий в беседе с Welt* заявил о стремлении ГУР Украины "уничтожить" Путина, который отдаёт распоряжения солдатам РФ и принимает все основные решения, связанные с проведением СВО.

* Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt.