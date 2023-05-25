Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков счёл террористическими заявления замначальника Главного управления разведки (ГУР) Украины Вадима Скибицкого о том, что президент РФ Владимир Путин — это "цель номер один" для Киева.
Как пояснил государственный деятель, подобные высказывания доказывают, что Россия приняла верное решение начать спецоперацию на Украине.
"Террористический режим говорит о своих террористических заявлениях. Специальная военная операция более чем оправдана", — подчеркнул пресс-секретарь главы РФ в интервью корреспонденту Павлу Зарубину.
Журналист также поинтересовался у Пескова, планируется ли усилить охрану Путина. По словам официального представителя Кремля, сотрудники российских служб безопасности "знают свою работу" и эффективно её выполняют.
Ранее Скибицкий в беседе с Welt* заявил о стремлении ГУР Украины "уничтожить" Путина, который отдаёт распоряжения солдатам РФ и принимает все основные решения, связанные с проведением СВО.
* Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt.
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