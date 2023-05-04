Закавказские республики поздравили Польшу с Днём конституции

1:01 Your browser does not support the audio element. Политика

Премьер-министр Армении Никола Пашинян направил поздравление своему польскому коллеге Матеушу Моравецкому в связи с Днëм конституции Польши, подчеркнув, что Армения готова максимально способствовать развитию сотрудничества с Польшей.

Фото: wikipedia.org

В сообщении главы армянского правительства отмечается большой потенциал для расширения двустороннего сотрудничества, в том числе в рамках соглашения о расширенном и всеобъемлющем партнëрстве между Арменией и Евросоюзом, передает eadaily.com.

Пашинян выразил уверенность в продолжении взаимовыгодного взаимодействия между Арменией и Польшей, основанного на многовековой дружбе двух народов.

Одновременно с этим президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравление президенту Польши Анджею Дуде, отметив, что дружественные связи между Азербайджаном и Польшей имеют богатые культурно-исторические и экономические традиции.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.