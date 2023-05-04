Премьер-министр Армении Никола Пашинян направил поздравление своему польскому коллеге Матеушу Моравецкому в связи с Днëм конституции Польши, подчеркнув, что Армения готова максимально способствовать развитию сотрудничества с Польшей.
В сообщении главы армянского правительства отмечается большой потенциал для расширения двустороннего сотрудничества, в том числе в рамках соглашения о расширенном и всеобъемлющем партнëрстве между Арменией и Евросоюзом, передает eadaily.com.
Пашинян выразил уверенность в продолжении взаимовыгодного взаимодействия между Арменией и Польшей, основанного на многовековой дружбе двух народов.
Одновременно с этим президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравление президенту Польши Анджею Дуде, отметив, что дружественные связи между Азербайджаном и Польшей имеют богатые культурно-исторические и экономические традиции.
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