Картаполов заявил, что россияне самостоятельно должны охранять границы государства

1:10 Your browser does not support the audio element. Политика

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, высказал идею о том, чтобы граждане России сами осуществляли охрану границ.

В частности Картополов заявил, что такое решение необходимо, поскольку у России нет достаточных ресурсов для охраны границ по всему периметру, как это было во времена СССР.

По мнению депутата, следует разрешить дружинникам заниматься охраной границ, а затем определить необходимые условия для этого.

"Важно принять принципиальное решение: доверяем нашему народу ответственностью за безопасность наших приграничных территорий или нет. Если мы доверяем, то доверяем. Далее будут формироваться технологии, такие как выбор подразделений, определение их количества и организационных аспектов", — пишет URA.RU.

Напомним, общая протяженность российских границ составляет порядка 60 933 км. Включает в себя границы с 18 государствами, в том числе с Китаем, Монголией, Кореей, Казахстаном, Финляндией, Норвегией и другими.

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