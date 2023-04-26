Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, высказал идею о том, чтобы граждане России сами осуществляли охрану границ.
В частности Картополов заявил, что такое решение необходимо, поскольку у России нет достаточных ресурсов для охраны границ по всему периметру, как это было во времена СССР.
По мнению депутата, следует разрешить дружинникам заниматься охраной границ, а затем определить необходимые условия для этого.
"Важно принять принципиальное решение: доверяем нашему народу ответственностью за безопасность наших приграничных территорий или нет. Если мы доверяем, то доверяем. Далее будут формироваться технологии, такие как выбор подразделений, определение их количества и организационных аспектов", — пишет URA.RU.
Напомним, общая протяженность российских границ составляет порядка 60 933 км. Включает в себя границы с 18 государствами, в том числе с Китаем, Монголией, Кореей, Казахстаном, Финляндией, Норвегией и другими.
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