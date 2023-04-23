Миронов: Берлин устроил провокацию против России

0:42 Your browser does not support the audio element. Политика

Германия специально провоцирует Россию, высылая из страны русских дипломатов, заявил политолог, историк и публицист Григорий Миронов.

По мнению эксперта, Берлин пошёл на такой шаг с подачи Вашингтона.

"Берлин устроил эту большую провокацию с высылкой наших дипломатов. Уверен, сделано это было с подачи американцев. Именно США выигрывают от того, что Германия остаётся без связей с РФ", — пояснил эксперт "ПолитРоссии".

Как подчеркнул Миронов, Вашингтон сознательно толкает берлин на обострение отношений с Москвой. С той же целью подорвали и газопровод "Северный поток".

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