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Британцы осудили слова депутата Сили о подготовке к войне с Россией — Бредятина какая-то!

1:00
Мир

Британские пользователи Сети раскритиковали депутата от острова Уайт Боба Сили, призвавшего готовиться к войне с Россией. По мнению парламентария, Москва может "напасть" неожиданно.

Британцы осудили слова депутата Сили о подготовке к войне с Россией — Бредятина какая-то!

Британцы подчеркнули, что таким "клоунам" не место в депутатах и посоветовали политику "проспаться".

"Ну и шутка. Ты меня и вправду здорово рассмешил", — заявил один из комментаторов под соответствующей статьёй Telegraph.

"Бредятина какая-то! Старина Боб, хлебни чайку, успокой нервишки и пойди поспи малость", — поддержал второй.

Пользователи уточнили, что антироссийская пропаганда перешла уже все рамки дозволенного и политики совсем не следят за словами.

"Я иной раз правда не понимаю, где настоящие новости, а где военная пропаганда… что ж, теперь я чувствую ужас: правительство, СМИ и власти этого добивались, да?" — задался вопросом британец.

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Наступление ВСУ: КОГДА И ГДЕ? | Всё, что известно сейчас
Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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