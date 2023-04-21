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МК: страны Запада готовят для президента РФ Путина капкан с санкциями о запрете экспорта в Россию

1:33
Политика

Согласно информации, опубликованной агентствами Bloomberg и "Киодо", G7 может обсудить возможность введения радикального экономического мероприятия против России — полного запрета на экспорт из стран, входящих в "большую семёрку". Эта новая санкционная система предусматривает разрешение только на узкий список товаров, чётко указанный в исключениях. Обозреватель Михаил Ростовский в статье для "МК" обращает внимание на то, что такое решение, несмотря на его радикальность, может столкнуться с препятствиями.

МК: страны Запада готовят для президента РФ Путина капкан с санкциями о запрете экспорта в Россию

Прежде всего, внедрение таких санкций потребует одобрения всех членов ЕС, вызовет дебаты и обратную реакцию от компаний, экспортирующих товары в Россию. Кроме того, возможны ответные меры со стороны России и риск усиления связей Москвы с Китаем. 

Сообщения о закрытии возможностей поставок санкционных товаров в Россию, а также о блокировке счетов граждан РФ в банках ОАЭ и Кипра свидетельствуют о постепенном ужесточении санкций. Наша страна в ответ ищет новые лазейки, Китай готов поддержать Москву, а нейтральные страны активно пытаются извлечь выгоду из ситуации.

"Таким образом, отказ Запада от экономических отношений с Россией станет благодатью для посредников, желающих заработать на сложившейся ситуации. Жизнь продолжается: неспокойно, возможно, не слишком весело, но определённо энергично", — резюмирует Ростовский.

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Санкции против РФ
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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