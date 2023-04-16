МК: президент РФ Владимир Путин проинформировал о простом, но утраченном секрете победы

0:50 Your browser does not support the audio element. Политика

Политический обозреватель Дмитрий Попов рассказал о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин недавно раскрыл простой и важный секрет победы, который был несправедливо забыт. Об этом он сообщил в своей статье для "Московского комсомольца".

Во время своего выступления 12 апреля Путин напомнил об "утраченном секрете советских побед", отметив, что это касается не только космонавтики. В своей речи президент России подчеркнул, что в СССР страна была первой во многих областях благодаря своим гражданам.

"Мы стали первыми, потому что люди, работавшие на предприятиях, в КБ, в научных институтах, подчинили всю свою жизнь интересам Родины, служению своему народу", — сказал российский лидер.

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