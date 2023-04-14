МК: президент РФ Путин уже победил Украину, дело за странами Запада

2:22 Your browser does not support the audio element. Политика

Премьер Венгрии Виктор Орбан заговорил в унисон с бывшим премьером РФ Дмитрием Медведевым, который недавно заявил, что Украина никому не нужна.

"Украина в финансовом плане — это несуществующая страна. У неё был резкий спад в экономических показателях, что совершенно понятно. Она не может сама себя финансировать", — сказал Орбан.

По оценке Орбана, Украина больше не имеет возможности выполнять свои финансовые обязательства. Это означает, что Владимир Путин уже победил в противостоянии с Киевом. Министерство иностранных дел Украины назвало заявление Орбана циничным и антиукраинским, напоминая, что Венгрия сама получает финансовую поддержку от Евросоюза. Однако разница в том, что Будапешт может обойтись без денежной помощи ЕС.

Обозреватель "МК" Дмитрий Попов напомнил, что противостояние России идёт не только с Украиной, но и с коллективным Западом.

Орбан заявил, что вопрос остаётся в том, будут ли США и Европа продолжать поддерживать ВСУ. При их отрицательном ответе СВО закончится и появится новая ситуация. Премьер считает, что происходящее сейчас разрушает Европу, угрожая её безопасности и экономике. Поэтому Америка не найдёт причин отрицательно ответить на данный вопрос.

Изменение позиции США по Украине возможно только во время выборов главы страны осенью 2024 года. Попов обращает внимание на слова специального помощника президента Рейгана Дуг Бэндоу, который написал обширную статью "Принесите мир в Европу". В ней он указал, что США должны прекратить поддержку Украины, усмирить Владимира Зеленского, выполнить требования России по условиям безопасности, вернуть все конфискованные и замороженные активы и снять все санкции.

"Конечной целью должна быть реинтеграция мирной России в международный порядок — дипломатический, культурный и экономический", — пишет эксперт.

В Европе многое будет зависеть от того, насколько быстро страны осознают текущую ситуацию. Венгрия уже сделала это, заключил Попов.

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