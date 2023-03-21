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Ходаковский предостерёг от сравнений Владимира Путина с Милошевичем, а России — с Югославией

1:06
Политика

Со времён Петра Первого было понятно, что сильная и преуспевающая страна не нужна Западу. Это было особенно заметно в эпоху правления Александра Первого, когда Россия столкнулась со всей европейской коалицией. Сам император считал, что тогда страну спас только бог. Об этом высказался командир батальона "Восток" Александр Ходаковский.

Ходаковский предостерёг от сравнений Владимира Путина с Милошевичем, а России — с Югославией

Он отметил, что сегодня мы в очередной раз сталкиваемся с коллективным Западом. Эксперт убеждён, что Пётр Первый в своё время взял у Европы только то, что было необходимо для преодоления отставания. Сейчас она может предложить только то, что ускорит упадок России.

"Путин — не Милошевич, а Россия — не Югославия. Они объявили нашего президента вне закона? Ну и хорошо. Это ещё один шаг к краю пропасти, на которой мы уже находимся", — заявил комбат.

Ходаковский напомнил, что России никогда ничего не давалось легко. Он убеждён, что главное — не опускать руки и сохранять самый драгоценный ресурс — людей.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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