Постпредство РФ: многие страны не захотели видеть "беззубый мирный план" Зеленского

1:07 Your browser does not support the audio element. Политика

Запад намеренно смягчил антироссийскую резолюцию, представленную в Генассамблее ООН в конце февраля и "удалил" из документа "мирный план" украинского президента Владимира Зеленского, первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

Как подчеркнул Полянский, документ, который представил официальный Киев, оказался совершенно односторонним и "беззубым".

"Даже Зеленский был, думаю, не в курсе содержания резолюции. Потому что он говорил накануне голосования, что Генассамблея собирается утвердить его "мирный план". Но его "мирный план" исключили из неё, потому что множество стран сказали: "нет, мы не поддержим "мирный план" Зеленского", — пояснил первый зампостпреда в интервью YouTube-каналу The Dive.

Даже ГА ООН сочла требования киевского режима ультиматумом. В документе выдвигались требования к России "вывести немедленно войска" с Украины, однако об обстрелах Донбасса со стороны ВСУ не было ни слова, резюмировал Полянский.

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