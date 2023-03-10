Полянский: поставка истребителей Киеву ознаменует прямое участие НАТО в конфликте

0:50 Your browser does not support the audio element. Политика

Поставки западными странами киевскому режиму боевых истребителей ознаменуют прямое вмешательство Североатлантического альянса в конфликт, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

По его словам, кроме того, что это боевые ударные истребители, встанет вопрос и о том, кто будет обслуживать украинские аэродромы, которые непригодны под такую технику.

"Так что представьте, что эти самолёты взлетают в Польше, входят в украинское воздушное пространство, а затем возвращаются в Польшу на техобслуживание. Будет ли Польша вовлечена в таком случае? Думаю, да. Прямое участие", — пояснил Полянский.

Он уточнил, что Запад не учитывает многие нюансы анонсируя, поставки тяжёлой воздушной техники Киеву.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.