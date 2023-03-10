Поставки западными странами киевскому режиму боевых истребителей ознаменуют прямое вмешательство Североатлантического альянса в конфликт, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
По его словам, кроме того, что это боевые ударные истребители, встанет вопрос и о том, кто будет обслуживать украинские аэродромы, которые непригодны под такую технику.
"Так что представьте, что эти самолёты взлетают в Польше, входят в украинское воздушное пространство, а затем возвращаются в Польшу на техобслуживание. Будет ли Польша вовлечена в таком случае? Думаю, да. Прямое участие", — пояснил Полянский.
Он уточнил, что Запад не учитывает многие нюансы анонсируя, поставки тяжёлой воздушной техники Киеву.
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