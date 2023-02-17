Зеленскому не надо будет вести переговоры с РФ — он подпишет то, что ему скажут, заявил Медведев

0:32 Your browser does not support the audio element. Политика

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому, который отказывается от переговоров с РФ, не надо будет их вести — ему надо будет подписать то, что ему скажут.

"Ему не надо будет вести никаких переговоров. Ему надо будет подписать то, что ему скажут", — написал бывший президент РФ в своём Telegram-канале.

По его мнению, "цена этой бумаги будет невысока", как произошло и с подписанием Минских соглашений.

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