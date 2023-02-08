Россия запросила участие лидера Pink Floyd в заседании Совбеза ООН по Украине

Россия направила в Совет Безопасности ООН с запросом включить одного из основателей группы Pink Floyd Роджера Уотерса в число докладчиков на грядущем заседании по украинскому конфликту, сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

Как пояснил Полянский, заседание состоится по вопросу перспектив мирного решения вопроса по Украине.

"Россия запросила в качестве докладчика на заседание СБ ООН по перспективам мирного урегулирования украинского кризиса в контексте растущих поставок западного оружия в эту страну британского активиста движения за мир и известного рок-музыканта Роджера Уотерса", — сообщил Полянский.

Встреча Совбеза ООН пройдёт сегодня, 8 февраля, в 18:00 по московскому времени.

Ранее Уотерс неоднократно осуждал действия США в контексте украинского конфликта, поставки оружия и усиление эскалации. Музыкант назвал Вашингтон "самым большим злом".

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