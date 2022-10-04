Основатель рок-группы Pink Floyd назвал США наибольшим злом в мире

Один из основателей рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс назвал США наибольшим злом в мире.

По его словам, подконтрольные Вашингтону средства массовой информации убеждают людей, что Россия и Китай "плохие", а США — "хорошие".

"Мы злее всех по меньшей мере в 10 раз. Мы убиваем больше людей. Мы чаще вмешиваемся в выборы. Мы, американская империя, делаем всю эту дрянь", — сказал Уотерс в интервью изданию Rolling Stone.

Он признался, что не верит сообщениям западных СМИ о том, что российские военные совершают преступления на Украине. Подобные публикации — ложь и пропаганда, считает музыкант.

Ранее Уотерс попросил президента РФ Владимира Путина быть мудрее и гуманнее, чем США.