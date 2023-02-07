РИА Новости: МИД России передал послу США Линн Трейси ноту с требованием соблюдать российские законы

Как сообщает РИА Новости, сегодня, 7 февраля, в американское посольство была передана нота с требованием перестать вмешиваться во внутренние дела России. Информацию изданию предоставил источник, близкий к Министерству иностранных дел РФ.

"7 февраля этого года посольству США в Москве была передана официальная нота с требованием прекратить несовместимые со статусом диппредставительства действия, представляющие собой вмешательство во внутренние дела Российской Федерации", — проинформировал он.

Источник отметил, что 9 декабря прошлого года МИД уже отправляло ноту, но американская дипмиссия не останавливается в распространении фейков о ВС РФ, что является уголовно наказуемым. Новому послу Линн Трейси сделано жёсткое предупреждение с требованием "строго соблюдать российские законы".

"Российская сторона не намерена мириться с оголтелой антироссийской пропагандой, тиражируемой информресурсами посольства США, и намерена использовать для её нейтрализации все доступные средства", — заверили в МИД.

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