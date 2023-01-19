Эксперты из РФ рассказали о задачах МАГАТЭ на АЭС Украины и объяснили, чего боятся США

Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) накануне обозначило свое присутствие на Чернобыльской, Южно-Украинской и Ровенской АЭС. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что специалисты агентства будут вести работу на всех атомных электростанциях Украины.

Эксперт в сфере атомной энергетики Александр Уваров в беседе с изданием "Московский Комсомолец" подчеркнул, что данное решение сыграет на руку России.

"Это гарантия, что ядерные материалы будут вне опасности и украинцы не используют их для изготовления "грязной" бомбы", — отметил Уваров.

Еще один собеседник издания на условиях анонимности рассказал, что Гросси лично заинтересован в наличии наблюдателей МАГАТЭ на Украине. Глава агентства якобы желает собрать как можно больше очков, чтобы в будущем занять должность генсека ООН.

Он также обозначил главную цель присутствия МАГАТЭ на Запорожской АЭС. По мнению эксперта, наблюдатели будут пытаться не допустить представителей РФ до ядерного топлива США.

"Оно для нас не представляет особого технического интереса, но американцы боятся, что мы можем найти в нем недостатки", — заявил собеседник издания.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.