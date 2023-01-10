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Баширов: круг доверенных лиц Путина резко сократился

Политика

Круг лиц президента России Владимира Путина, которым он доверяет стратегические кейсы, резко сократился. Об этом заявил политолог Марат Баширов.

Эксперт заметил, что не является обладателем пропуска в администрацию президента, но, по его словам, таких людей осталось только трое.

"Дмитрий Медведев. Николай Патрушев. А третьего не назову, чтобы не спалить", — заинтриговал аналитик в своём Telegram-канале.

Остаются ещё кураторы тем и направлений, но это "части пазла" второго порядка, заключил он.

Заметим, откуда стала ему известна данная информация, политолог не уточнил.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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