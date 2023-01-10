Круг лиц президента России Владимира Путина, которым он доверяет стратегические кейсы, резко сократился. Об этом заявил политолог Марат Баширов.
Эксперт заметил, что не является обладателем пропуска в администрацию президента, но, по его словам, таких людей осталось только трое.
"Дмитрий Медведев. Николай Патрушев. А третьего не назову, чтобы не спалить", — заинтриговал аналитик в своём Telegram-канале.
Остаются ещё кураторы тем и направлений, но это "части пазла" второго порядка, заключил он.
Заметим, откуда стала ему известна данная информация, политолог не уточнил.
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