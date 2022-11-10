Вассерман: Путина могли бы атаковать истребители НАТО при полёте на саммит G20

Депутат Государственной думы Анатолий Вассерман заявил, что самолёт президента России Владимира Путина могли бы атаковать истребители Североатлантического альянса, если бы он полетел на саммит G20.

"В свете деятельности наших "партнёров", не исключаю атаку истребителей с авиабазы, например, на юге Кореи, это сравнительно недалеко от Индонезии, или ещё где-нибудь в тех краях", — приводит его слова NEWS. ru.

Также депутат отметил, что у главы государства много дел и на подобные поездки у него всё равно нет времени.

"Во-первых, хватает текущих дел и как руководителю власти, и как Верховному главнокомандующему", — заключил он.

Ранее Президент США Джо Байден заявил, что на балийском саммите G20 намерен обсудить ситуацию вокруг Украины. Как подчеркнул американский лидер, к тому же на встрече "Большой двадцатки" не будет главы России.