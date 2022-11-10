Байден: "Путина не будет на G20 — обсудим Украину"

Президент США Джо Байден заявил, что на балийском саммите G20 намерен обсудить ситуацию вокруг Украины.

Как подчеркнул американский лидер, к тому же на встрече "Большой двадцатки" не будет главы России Владимира Путина.

"Я отправляюсь на G20, мне сказали, что президента Путина там не будет, но будут другие мировые лидеры, у нас будет возможность посмотреть, какими могут быть следующие шаги", — пояснил Байден на брифинге в Белом доме.

Ранее в Кремле пояснили, что на повестке разные форматы участия России в G20 и АТЭС, но окончательное решение ещё не принято.