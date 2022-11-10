Президент США Джо Байден заявил, что на балийском саммите G20 намерен обсудить ситуацию вокруг Украины.
Как подчеркнул американский лидер, к тому же на встрече "Большой двадцатки" не будет главы России Владимира Путина.
"Я отправляюсь на G20, мне сказали, что президента Путина там не будет, но будут другие мировые лидеры, у нас будет возможность посмотреть, какими могут быть следующие шаги", — пояснил Байден на брифинге в Белом доме.
Ранее в Кремле пояснили, что на повестке разные форматы участия России в G20 и АТЭС, но окончательное решение ещё не принято.
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