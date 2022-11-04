Медведев: цель России — "остановить верховного властелина ада"

Бывший президент России, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев рассказал о "священной цели" нашей страны. По мнению чиновника, многие страны ждали, когда Москва начнёт действовать.

Как заявил Медведев, в мире существуют государства, которые хотят вернуться в "колониальное прошлое" и сохранить глобальное лидерство. Из-за этого политики издеваются над другими странами, отметил экс-руководитель РФ. Он предупредил, что пока они боятся обидчиков, но это может измениться, и "жрецы трухлявого миропорядка" погибнут.

"Цель — остановить верховного властелина ада. Оружие врага — затейливая ложь, а наше — правда", — подчеркнул Медведев.

Ранее он сказал, что Россия сражается с "кучкой бездумных нацистов-наркоманов". Их запугали западные лидеры, добавил зампред СБ.