Путин: главы регионов будут наделены дополнительными полномочиями

Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе заседания совета безопасности главы регионов будут наделены дополнительными полномочиями для обеспечения безопасности населения.

Также он поручил правительству и Министерству обороны оказывать губернаторам всё необходимое содействие.